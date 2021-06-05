وش الشاشه : فريد شوقي النجم الاول في السينما التركيه . اعرف التفاصيل

محمد الفلاح - السبت 5 يونيو 2021

غطت شعبيه قريد شوقي مجمل العالم العربي، بما في ذلك تركيا بعد نكسة يونيو سافر فريد شوقي لتركيا وأصبح نجم تركيا الأول .حيث أنه أنتج فيها بعض الأفلام هناك، والمخرجين دائما يخاطبونه بصفته "فريد بيه" (بيك) بالرغم من عدم حصوله على لقب البكوية رسميًا ولكن كدليل على الاحترام. كما عمل مع أكثر من تسعين مخرجا ومنتجا.



حيث انه عمل مع اشهر نجوم تركيا انذاك من ضمنهم الممثلة التركية المشهورة هوليا والمخرج التركي، هولكي سانيرومع هوليا كوتشيت مع أنجين صغلار وأيميل ساين، والمخراج ماتين أركسان .

وشارك وحش الشاشه في عدد ليس بالقليل من الافلام التركيه والعربيه المشتركه ونالت نجاحا ساحقا انذاك وبسبب الشهره والنجوميه الجارفه دبت نار الغيره في نفس زوجته الفنانه الكبيره هدي سلطان وتسببت في الطلاق الذي وقت بعد خمسه عشر سنه من الحب .

واليكم اهم اعماله في السينما التركيه