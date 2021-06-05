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شكرا لقرائتكم خبر عن وش الشاشه : فريد شوقي النجم الاول في السينما التركيه . اعرف التفاصيل والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - السبت 5 يونيو 2021
غطت شعبيه قريد شوقي مجمل العالم العربي، بما في ذلك تركيا بعد نكسة يونيو سافر فريد شوقي لتركيا وأصبح نجم تركيا الأول .حيث أنه أنتج فيها بعض الأفلام هناك، والمخرجين دائما يخاطبونه بصفته "فريد بيه" (بيك) بالرغم من عدم حصوله على لقب البكوية رسميًا ولكن كدليل على الاحترام. كما عمل مع أكثر من تسعين مخرجا ومنتجا.
حيث انه عمل مع اشهر نجوم تركيا انذاك من ضمنهم الممثلة التركية المشهورة هوليا والمخرج التركي، هولكي سانيرومع هوليا كوتشيت مع أنجين صغلار وأيميل ساين، والمخراج ماتين أركسان .
وشارك وحش الشاشه في عدد ليس بالقليل من الافلام التركيه والعربيه المشتركه ونالت نجاحا ساحقا انذاك وبسبب الشهره والنجوميه الجارفه دبت نار الغيره في نفس زوجته الفنانه الكبيره هدي سلطان وتسببت في الطلاق الذي وقت بعد خمسه عشر سنه من الحب .
واليكم اهم اعماله في السينما التركيه
- 1965: "مغامرات في إسطنبول"، مع فريدة، رأفت طرنزاي، تأليف عبد الحي أديب، وإخراج سانر.
- 1968: "شيطان البوسفور"، مع الممثلة التركية المشهورة، هوليا ومراد سويدان، تأليف عبد الحي أديب، وإخراج نيازي مصطفى.
- 1968: "bir damat araniyor"، مع طروب ومعنقد إيسن، تأليف وإخراج المخرج التركي، هولكي سانير.
- 1968: "عثمان الجبار"، مع هوليا كوتشيت، تأليف عبد الحي أديب، وإخراج عاطف يلمز.
- 1969: "turist omer arabistanda"، مع مهمت علي ونصر سيف، وإخراج هولكي سانير.
- 1969: "رجل لا يعرف الخوف"، مع رحا يرداكول، وتأليف عبد الحي أديب، وإخراج ماتين أركسان.
- 1970: "eyvah"، مع يوسف شعبان وإيفا بندر، وتأليف عبد الحي أديب، وإخراج ماتين أركسان.
- 1971: "makber"، مع أنجين صغلار وأيميل ساين، وإخراج ماتين أركسان.
- 1972: "الصعلوك"، مع جونل هانسي وأحمد سليمان، وتأليف عبد الحي أديب، وإخراج يلمز كوني.
- 1973: "غوار لاعب كرة"، وهو فيلم سوري تركي، مع دريد لحام، أرول وفاهي يوز، تأليف نهاد قلعي، وإخراج عاطف يلمظ.
- 1973: "babalarin gunahi"، مع سونا كسكين وسيمرا سار، وإخراج مهمت إسلان.
- 1975: "بعت حياتي"، مع كاميليا وسامية شفيق وتأليف عبد الحي أديب، وإخراج مهمت إسلان.
- 1980: "وحش الأناضول"، مع آمال ياسين ويوسف شعبان، تأليف عبد الحي أديب، وإخراج ماتين أركسان. توفي فريد شوقي في يوم الإثنين 27 يوليو 1998 عن عمر ناهز ال78 على إثر التهاب رئوي حاد دام لمدة حوالي عامين نتيجة كثرة السجائر التي كان يدخنها قبل رحلته مع المرض. وشيعت جنازته بشكل مهيب جدًا من مسجد عمر مكرم بميدان التحرير عقب صلاة الظهر ودفن بقبره الخاص بمنطقة الإمام الشافعي.