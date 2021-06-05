هانى رمزى ومنة فضالى وأحمد حلاوة ضيوف "It’s Show time" الليلة

محمد الفلاح - السبت 5 يونيو 2021

يحل الفنانون هانى رمزى ومنة فضالى وأحمد حلاوة ضيوفا على برنامج It’s Show time، الذى تقدمه الإعلاميتان مها الصغير ودينا حويدق، على قناة cbc، الليلة، فى تمام الساعة التاسعة مساء.



ويتحدث هاني رمزي خلال اللقاء عن كواليس دوره في مسرحية "أبو العربي" التي بدأ عرضها مؤخرًا، كما يكشف عن أحدث مشروعاته في السينما، ومصير الجزء الثاني من فيلم "غبي منه فيه".

فيما تكشف منة فضالي تفاصيل مشاركتها فى المسلسل السورى "مقابلة مع السيد آدم"، وأعمالها الفنية المقبلة أما الفنان أحمد حلاوة فيتحدث عن علاقة الصداقة القوية التي جمعته بالفنان الراحل هادي الجيار، وكواليس تعاونهما في مسلسل "الاختيار 2"، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي.

يذكر أن its show time برنامج فني متخصص يركز علي صناعة الترفيه بمختلف صورها وأشكالها، وكل ما يحيط بها من أمور تجذب الجمهور وتدفعه لمتابعة كل أشكال الفنون.

كما يرصد الجديد في السينما والتليفزيون والمسرح والموسيقى، بالإضافة إلى تسليط الضوء على عالم الموضة ومواقع التواصل الاجتماعي.

يعرض البرنامج على قناة cbc من السبت إلي الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساء، وتقدمه مها الصغير ودينا حويدق.