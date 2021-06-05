مراد مكرم يتحدث عن أعماله المقبلة فى "لايت شو" على الحياة

محمد الفلاح - السبت 5 يونيو 2021

انتهى الفنان مراد مكرم، من تصوير إحدى فقرات برنامج "لايت شو"، الذى يذاع على قناة الحياة، ومن المقرر إذاعتها خلال الفترة المقبلة، وتحدث فيها عن كواليس مشاركته في أكثر من عمل خلال الفترة المقبلة، وعن فكرة شارع الأكيل.



برنامج "لايت شو" يذاع أيام الأحد والثلاثاء والخميس على فضائية الحياة الساعة العاشرة مساء، ويقدمه كل من المذيعة أميرة عدلى وآية غريانى، إشراف عام حازم شفيق، وإخراج أحمد صقر، ويرأس تحريره شاهندة عز العرب، ويتضمن البرنامج عدة فقرات، حيث يستعرض البرنامج كل ما يخص عالم الفن، فضلاً عن التطرق لأخبار السينما والدراما وكواليس تصوير الأعمال الفنية، بالإضافة إلى استعراض اللقاءات الفنية وأخبار السينما العالمية، والسوشيال ميديا والموضة والفاشون، وغيرها.

واستضاف البرنامج فى الحلقات السابقة عددًا كبيرًا من نجوم الفن منهم الفنان صلاح عبدالله، وهانى رمزى، ودياب، وصبرى فواز وادوارد وأسامة منير ونسمة محجوب والمطرب أبو وغيرهم.