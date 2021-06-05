شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار فيروس كورونا الإيجابي وراء توقف تصوير فيلم Mission: Impossible 7 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر القائمون على فيلم Mission: Impossible 7، للنجم العالمي توم كروز، وقف عملية التصوير والإنتاج للجزء الجديد، بعد إجراء اختبار إيجابي لفيروس كورونا لبعض العاملين في الفيلم، ضمن الإجراءات الاحترازية التي يتبعها صناع الفيلم لحماية العاملين.

وفى بيان نقلته الصحف العالمية، كشف فيه القائمين على الفيلم عن أسباب توقف عملية التصوير مرة آخري، بسبب ارتقاع الإصابات لدي العاملين في الفيلم مما يهدد سلامة الجميع، وجاء البيان كالآتي: "لقد أوقفنا الإنتاج مؤقتًا في" Mission: Impossible 7 "حتى 14 يونيو، بسبب نتائج اختبار فيروس كورونا الإيجابية أثناء الاختبار الروتيني"، مضيفاً: "نحن نتبع جميع بروتوكولات السلامة وسنواصل مراقبة الوضع".

جدير بالذكر أن آخر توقف فى تصوير الجزء السابع من سلسلة الأكشن الشهيرة Mission Impossible كان فى شهر فبراير الماضى، وذلك بسبب قيود الإغلاق المرتقبة في بعض الدول التى كان توم كروز سيصور فيها.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية وقتها، فإن طاقم التصوير الخاص بالجزء السابع من فيلم Mission Impossible، والمتواجد بعضهم فى الإمارات آنذاك قد سئموا من قيود السفر التي تلوح في الأفق مع اقتراب تصويرهم المشاهد الأخيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ما جعل فيلم "المهمة المستحيلة" عبارة عن مهمة مستحيلة بالفعل كلما حاول كروز ورفاقه الانتهاء منها اصطدموا بمشكلة جديدة.