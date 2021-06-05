شكرا لقرائتكم خبر عن إليزابيث لايال تستعرض جمالها مع اقتراب الموسم الجديد من YOU.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة العالمية إليزابيث لايال، صاحب شخصية "بيك" في المسلسل الشهير YOU، على استعراض جمالها واناقتها، في صور جديدة نشرتها عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، استعدادًا لطرح الموسم الجديد من السلسلة الشهيرة.

والتقطت لايال صاحبة الـ 25 عامًا، الصور التي شاركتها عبر حسابها الشخصي الذي تمتلك فيه 1.6 مليون متابع، من داخل منزلها بعد عدة تقارير مسبقة أكدت على طرح الموسم الجديد من مسلسلها هذا العام.

ووفقاً لتقرير سابق نشرته صحيفة deadline، فإن القائمين على مسلسل YOU الذي يقوم ببطولته النجم العالمي بن بادجلى، حددوا الربع الأخير من هذا العام لطرح الموسم الجديد.