شكرا لقرائتكم خبر عن ديزني تقرر تجديد Cruella لجزء ثان بنفس المخرج والمؤلف.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منحت شركة ديزني، الضوء الأخضر لجزء ثاني من فيلمها Cruella الذي حقق نجاحًا كبيرًا في دور العرض السينمائي ومنصة ديزني بلس بعد أسابيع قليلة من طرحه، وهو ما منح الشركة ثقة كبيرة في عملية التجديد.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة The Hollywood Reporter، فإن شركة ديزني العالمية، قررت التجديد لفيلمها Cruella بعد النجاحات الكبيرة التي حققها، بنفس المخرج كريج جيليسبي وكاتب السيناريو توني مكنمارا.

طرح فيلم Cruella لأول مرة في 28 مايو في وقت واحد في المسارح وعلى Disney + ضمن فئة Premier Access لخدمة البث التي تسمح للمشاهدين بشراء الفيلم مقابل 30 دولارًا، وسرعان ما حقق الفيلم 48.5 مليون دولار عالميًا، ليحظى بعدها بتعليقات إيجابية وإشادة بالموسيقى البانك روك في السبعينيات التي جاءت في العمل.

ويقوم ببطولة فيلم Cruella الممثلة الأمريكية إيما ستون فى دور البارونة، وإميلى بيتشهام التى تلعب دور أنيتا، وكيربي هويل باتيست، ومن إخراج كريج جيليسبي وتأليف توني مكنمارا.