شكرا لقرائتكم خبر عن عيسى راي تجسد Spider-Woman فى التكملة الجديدة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بعض التقارير الأجنبية، عن انضمام النجمة الأمريكية عيسى راي، إلى طاقم فيلم Spider-Man: Into the Spider-Verse، لتجسيد شخصية Spider-Woman في سابقة هي الأولي من نوعها في عالم الرجل العنكبوت.

ووفقاً للتقرير الذي نشرته صحيفة فاريتي، فإن النجم الأمريكية ستقود التكملة الجديدة لعالم الرجل العنكبوت، لتجسيد شخصيته النسائية لاستكمال مشواره في عالم الجريمة، وهو ما يعد توسع جديد للعنصر النسائي في عالم الابطال الخارقين.

تنضم راي إلى الممثلين الصوتيين العائدين شاميك مور (كبطل رئيسي مايلز موراليس)، وهيلي شتاينفيلد، ومن المقرر ان يقود عملية الإنتاج بيتر رمزي، المخرج المنفذ لفيلم Spider-Verse.

وكانت قد كشفت تقارير سابقة، عن انضمام الممثلة الأمريكية عيسى راي إلى المسلسل الوثائقي الشهير "Project Greenlight"، والذي يسلط الضوء على صانعي الأفلام، ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع " variety"، تركز النسخة الجديدة من " Project Greenlight" على صانعات الأفلام الموهوبات اللاتي حصلن على فرصة لإخراج فيلم روائي طويل، وتظهر راي في كل حلقة كمنتج تنفيذي تقدم التوجيه والإرشاد لصانعي الأفلام الطموحين.