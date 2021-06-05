شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كواليس مسلسل "الأنسة فرح" الجزء الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر كواليس تصوير مسلسل "الأنسة فرح" الجزء الرابع للفنانة أسماء أبو اليزيد ورانيا يوسف، الذى انطلق تصويره الأيام الماضية، ومن المقرر عرضه قريبًا وظهر فى كواليس العمل الفنانة أحمد مجدى، والفنانة هبة عبد العزيز، فى ديكور مكتب.



كواليس تصوير مسلسل "الأنسة فرح 4"



احمد مجدى وهبة عبد العزيز



هبة عبد العزيز

وفي الجزء الرابع من المسلسل نتعرف على ما سيحدث لـ"شادي" بعد القبض على "عاصي الغول" الذي حير الشرطة طوال المواسم الثلاثة الماضية، أما "فرح" أسماء أبو اليزيد لديها قصة جديدة تعيشها بعد ظهور "آدم" أول حب في حياتها، لنرى هل تسعود إليه أم ماذا سيتحدث معها.

مسلسل "الآنسة فرح" مأخوذ من المسلسل الأمريكى "Jane the virgin"، ومن المقرر عرضه فى 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة، بطولة رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى وإخراج أحمد الجندى.