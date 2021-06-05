شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الثقافى المصرى الأمريكى بنيويورك يكرم صناع "لعبة نيوتن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أيمن معروف، المتحدث باسم المركز الثقافى المصرى الأمريكى برئاسة المهندس طارق سليمان، ونائبه صالح زنفال: إن مسلسل "لعبة نيوتن" قد نجح بشكل جماهيري، ولا نبالغ إذا قلنا إنه العمل الأنجح هذا الموسم بما أثاره من جدل واسع حول قضية إنجاب الأطفال فى أمريكا والقوانين الأمريكية التى تمنع الأم عن مولودها إذا رأت أن الأم غير مستقرة نفسيًا وغير جديرة برعايته وتربيته".

وأصاف "معروف" أن المسلسل أثار قضية الطلاق الشفهى، بجانب الأداء التمثيلى المتقن من كل الممثلين بلا استثناء، والاختيار الجيد للكثير من الوجوه الجديدة وتسكين الأدوار بما يناسب كل شخصية فى العمل هو في حد ذاته أحد عوامل الجذب الجماهيري، لذلك قد قمنا بتكريم أبطال وصناع مسلسل "لعبة نيوتن" من المركز الثقافى المصرى الأمريكى بولاية نيويورك ".

وشمل التكريم إصدار شهادات تقدير بأسماء؛ النجمة منى زكى، والفنان محمد ممدوح ، والفنان القدير سيد رجب، والفنان محمد فراج، والفنانة عائشة بن أحمد، بجانب تكريم الشركة المنتجة والمنتج الأستاذ محمد سعدى والمخرج والمؤلف تامر محسن، والمنتج الفنى للمسلسل محمد سرى، ومؤلف الموسيقى التصويرية للمسلسل الموسيقار تامر كروان.

وأكد أيمن معروف المتحدث باسم المركز الثقافى المصرى الأمريكى أن المركز لن يتمكن من عمل حفل يكرم فيه الفنانين وصناع المسلسل بسبب منع التجمعات تجنبًا لانتشار فيروس كورونا فى العالم أجمع، ولذلك عزمنا على تكريم الفنانين عن طريق إرسال شهادات التقدير من أمريكا إلى مصر للتعبير عن التقدير المعنوى لصناع مسلسل "لعبة نيوتن" ولن نتأخر عن تكريم صناع أعمال تليق بالدراما المصرية المحترمة الهادفة والممتعة بشكل عام.