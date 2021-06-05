شكرا لقرائتكم خبر عن نهال عنبر: حالة دلال عبد العزيز فى تحسن ولم تعلم بوفاة سمير غانم حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة نهال عنبر، مسئولة الملف الطبى فى نقابة المهن التمثيلية، تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز منذ إصابتها بفيروس كورونا منذ 34 يومًا، في مستشفى العزل، وقالت في تصريح خاص لـ"الخليج 365" إن حالة الفنانة دلال عبد العزيز تشهد تحسنًا هذه الفترة ولكنه ببطء.

وتابعت الفنانة نهال عنبر: نشعر بالأمل في أن يتم شفاء الفنانة دلال عبد العزيز قريبًا بإذن الله، وتعود وسط أسرتها، مؤكدة أنها لا تعلم حتى الآن بوفاة زوجها الفنان الكبير سمير غانم الذى رحل عن عالمنا خلال الفترة الماضية، طالبة من الجمهور الدعاء للفنان بالرحمة والمغفرة وبالشفاء للفنانة دلال عبد العزيز.

وكانت الفنانة إيمى سمير غانم ابنة دلال عبد العزيز نشرت صورة مؤثرة من خارج غرفة والدتها داخل المستشفى، التى تعالج فيه من تبعات الإصابة بفيروس كورونا.

واحتوت الصورة التى نشرتها إيمى سمير غانم عبر خاصية "ستورى" بموقع إنستجرام على عبارة مؤثرة تمت كتابتها على ورقة، وعلقت على باب غرفة دلال عبد العزيز: "المريضة لا تعلم أى شىء عن زوجها" فى إشارة إلى عدم إخبارها بوفاة الفنان سمير غانم حتى لا يؤثر ذلك على صحتها النفسية.

كما شاركت صورة أخرى لوالديها الفنان الراحل سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، وكتبت معبرة عن حبها الكبير لهما قائلة: "بحبكوا أوى وربنا معانا وربنا كبير".