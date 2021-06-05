شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عباس: حميد الشاعرى قالى في آخر لحظة تعالى غنى معانا "زحمة الأيام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم هشام عباس، عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أغنية "زحمة الأيام" التي جمعته بأصدقائه كل من النجم حميد الشاعرى ومصطفى قمر وإيهاب توفيق، مشيرًا إلى أن ردود الأفعال فاقت توقعاته من داخل الوسط الغنائى وخارجه نظرًا للكيميا التي ظهرت على الرباعى.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": كنا نشعر بإحساس عالٍ وصدق أثناء تصوير الكليب الذى بكانا وأحزنا بالدموع على الراحلين الشاعر سامح العجمى والملحن أشرف سالم، حيث كنا نفتكرهم أثناء التصوير بكل حاجة حلوة.



هشام عباس

وأشار أن الموزع نديم الشاعرى نجل النجم حميد الشاعرى أضاف على التوزيع آلات موسيقية جعلت الأغنية لها مذاق خاص.

وأكد النجم هشام عباس أوجه الشكر إلى حميد الشاعرى الذى قال لى في آخر لحظة تعالى غنى معانا حيث كان من المفترض أن تجمع الأغنية بينه وبين مصطفى قمر، وبعد ذللك تحدثوا مع إيهاب توفيق ووافق على الفور، والحمد لله الأغنية خرجت بشكل يليق تاريخنا في عالم الغناء .

وقال إنه يشكر كل القائمين على الأغنية بداية من المنتج وشركة الإنتاج التي لم تبخل على العمل بأى شيء، كذلك أيضًا فريق العمل وراء الكاميرات الذى حرص على تقديم كل ماهو مختلف في الأغنية .



هشام عباس وحميد الشاعرى ومصطفى قمر وايهاب توفيق

وتصدر مؤخرا كليب "زحمة الأيام" لنجوم التسعينيات؛ حميد الشاعرى وهشام عباس ومصطفى قمر وإيهاب توفيق، تريند رقم 1 في مصر على موقع يوتيوب، والذى تخطى حاجز مليون مشاهدة، وهو من كلمات سامح العجمى، وألحان أشرف سالم، توزيع نديم الشاعرى، والكليب من إخراج ياسين حسن.

وتحمل أغنية "زحمة الأيام" فى مغزاها الكثير من المعانى الإنسانية، كما توصّف حالة اجتماعية تلمس كل شرائح المجتمع، وتتماشى مع الأجيال المختلفة، كما تعد الأغنية آخر أعمال الراحلين الشاعر سامح العجمى والملحن أشرف سالم، ولهما الكثير من الأعمال المميزة والناجحة التى تركت بصمة لدى الجمهور، وقام بتوزيع الأغنية الموزع الشاب نديم الشاعرى.

وتقول كلمات "زحمة الأيام": "فى زحمة الأيام .. تتفتفت الأحلام وأرضى بقليل وبعيش .. أنده بصوت مبحوح .. على حلم كان مسموح .. بيعدى مايشوفنيش .. عمر اتسرق مننا فين اللى كانوا هنا راحو خلاص ومفيش .. وبنتظاهر بالرضا ونقول نصيبنا كده مع دنيا مبتديش .. وفى توهة المشوار ياما حلمنا صغار ببطولة فى الحواديت .. صدقت فى الأيام و مشيت ورا أوهام وزى ما روحت أهو جيت .. وأما السنين بتفوت .. والغنوة تبقى سكوت .. وكل شيء محسوب .. وأما السنين بتفوت .. إحساسنا ليه بيموت بأيدين قدر مكتوب .. عدى زمانا وسبق .. طلع البطل من ورق والحلم بات مهزوم .. عدى زمانا و سبق وقع الفرس فى السبق لكن أكيد هيقوم .. فجأة ومن غير سبب نصبح عرايس خشب على مسرح الأيام .. أيام وليها العجب بنعيشها مر وتعب .. آه منها دى الأيام".

إستقبال الجمهور للأغنية كان مميزا، إذ أشاد الكثيرون بمستواها سواء من حيث الكلمات أو الألحان أوالتوزيع، وأيضا طريقة تصوير الفيديو كليب.