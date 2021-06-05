مع زوجته وابنته على شاطئ البحر.. أحدث ظهور لأسرة حمدي الميرغني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة إسراء عبد الفتاح، جمهورها ومتابعيها، صورة تجمعها بزوجها الفنان حمدي الميرغني وابنتهما "تمارا".

وظهر "الميرغني" مع أسرته في الصورة التي نشرتها زوجته عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أمام شاطئ البحر، خلال قضاء عطلتهم الصيفية.

ومن جانب آخر؛ يشارك حمدي الميرغني في فيلم "ماما حامل" بطولة النجوم: ليلى علوي، بيومي فؤاد، محمد سلام، محمد ثروت، نانسي صلاح، وهدى المفتي، وسامي مغاوري وغيرهم، من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

كما شارك مؤخرا في فيلمي "أحمد نوتردام" مع رامز جلال، و"ديدو" مع كريم فهمي.