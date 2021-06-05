فيديو| بيتر ميمي يستعيد ذكريات فيلم "حرب كرموز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

استعاد المخرج بيتر ميمي ذكريات فيلم "حرب كرموز".

ونشر "ميمي" مقطع فيديو من الفليم، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، علق :"من ذكريات حرب كرموز".

بيتر ميمي أخرج مؤخرا مسلسل "الاختيار 2" الذي عُرض في شهر رمضان الماضي، المسلسل من بطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكي، أسماء أبو اليزيد، بشرى، إياد نصار وغيرهم نخبة من نجوم الفن.

جدير بالذكر أن فيلم "حرب كرموز" من بطولة أمير كرارة، غادة عبدالرازق، فتحي عبدالوهاب، مصطفى خاطر، بيومي فؤاد، محمد علي رزق، محمود حجازي، مايان السيد، قصة محمد السبكي، سيناريو وحوار وإخراج بيتر ميمي.