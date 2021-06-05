لؤلؤة وليد سعد تغني "غريب الحب".. وهكذا علّق والدها ورامي صبري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

نشر الملحن وليد سعد، مقطع فيديو لابنته "لؤلؤة" تغني خلاله أغنية "غريب الحب" للفنان رامي صبري.

وعلّق وليد على الفيديو الذي نشره عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "لؤلؤة وليد.. غريب الحب.. كلمات تامر حسين، ألحان مدين، غناء رامي صبري.. اخواتي المبدعين".

ومن جانبه، شارك الفنان رامي صبري المقطع عبر "ستوري إنستجرام"، وعلّق: "لؤلؤة بنت أخويا الملحن الكبير وليد سعد، ما شاء الله ما شاء الله، فنانة زي أبوها، ربنا يحميهالك وتعيش وتبسطنا".

كما علّق الشاعر تامر حسين قائلا: "غريب الحب دندنة بصوت الأستاذة لؤلؤة وليد سعد.. بنت الأستاذ الملحن الكبير وليد سعد، والصوت الحلو وراثة بقى ما شاء الله.. ربنا يخليهالك يا حبييي ويبارك فيهم كلهم وتشوفهم أحسن ناس".

أغنية "غريب الحب" قدّمها الفنان رامي صبري كتتر مسلسل "فرصة تانية" للفنانة ياسمين صبري، في موسم دراما رمضان 2021.