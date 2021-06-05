ياسمين عبدالعزيز تحتفل بتخرج ابنتها.. والعوضي يعلق (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، متابعيها وجمهورها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، احتفالها بتخرج ابنتها "ياسمين".

ونشرت ياسمين، فيديو من حفل تخرج ابنتها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "بنتي وأختي وصاحبتي، اتخرجت.. ربنا يحفظها ويحفظهم كلهم، ويحفظ ولادكم يا رب".

وكتب الفنان أحمد العوضي، تعليقًا على الفيديو "مبروك يا ياسمينا، قمر العالم، بحبك".

وكانت ياسمين عبدالعزيز قد تزوجت من رجل الأعمال محمد حلاوة عام 2001 وأنجبا ياسمين وسيف الدين، وانفصلت عنه في نوفمبر 2018، ومتزوجة حاليا من الفنان أحمد العوضي.

وشاركت ياسمين عبدالعزيز في دراما رمضان 2021 بمسلسل "اللي مالوش كبير" تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، وشاركها البطولة خالد الصاوي، أحمد العوضي، دينا فؤاد، دنيا عبدالعزيز، خالد سرحان، محمود عمرو ياسين، فتوح أحمد، عايدة رياض، أحمد عبدالله محمود.