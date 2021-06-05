بالصور| انطلاق تصوير الجزء الرابع من "الآنسة فرح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بدأ صناع "الآنسة فرح" تصوير الجزء الرابع من المسلسل، وكشف صناعه عن الصور الأولى، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويستكمل أحداث الجزء الرابع بعدما استطاعت الشرطة القبض على عاصي الغول – ميريام، بعدما أدعى شادي أنه مريض بالسرطان، ليجبرها على العودة إلى الفندق، وقررت ميريام الاعتراف بكل شيء للشرطة ولكن تحت شرط واحد فقط، وهو تعيين حراسة شخصية على سجنها للأبد، حتى تتجنب ما حدث لجيهان ولا يتم قتلها في السجن.

كما انقلبت علياء على شادي بسبب تعنيفه لها، وقررت طرده من الفندق نهائيًا، وذلك بعدما اتحدت مع أنيسة التي تمتلك وصية كمال وهدان، والذي حرم فيها شادي من كل شيء بسبب أنه ليس ابنه، كما تمكنت أنيسة من استدراج نادين إلى غرفة شادي وهددتها بالسلاح بسبب الرسالة التي أرسلتها لسمير بصوتها وطريقتها، والتي جعلت الشرطة تشتبه في أنيسة طوال هذه الفترة.

أما ديدا وماجد فأخيرًا تزوجا رغم الظروف الجوية الصعبة، ورغم أنه اكتشف أن زوجته القديمة حامل في طفلة، ولكن قاما بعمل حفل الزواج بفندق شادي وهدان، وقد ألقت فرح كلمتها تعبيرًا عن سعادتها بزواجهما.

وانتهت الحلقة على ظهور آدم، أول حب في حياة فرح، والشخص الذي تركها، فقط أثناء قراءتها لجواب طارق، وجدته أمامها يبتسم ويبكي، فهل تعود إليه، هذا ما سيكشفه الموسم الرابع.

المسلسل بطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، عارفة عبدالرسول، مريم الخشت، هبة عبدالعزيز وجيلان علاء، وقد حصد جزئيه الأول والثاني العديد من ردود الأفعال والتعليقات الإيجابية كما تصدر مؤشر البحث جوجل خلال فترة عرضه.

مسلسل الآنسة فرح إنتاج شركة S Productions لصاحبتها سالي والي، وهو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الكوميدي الشهير Jane The Virgin.