ياسمين صبري تنفي خبر سخريتها من محمد رمضان

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 يونيو 2021 07:09 مساءً - منذ 23 دقيقة

حالة من الجدل أثارتها الفنانة ياسمين صبري على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سخريتها من مواطنها الفنان محمد رمضان بعد الحجز على أمواله.

الفنانة المصرية نفت هذه الشائعة عبر حسابها في “تويتر” موضحة “ليس لدي أي حسابات على فيسبوك.. الحساب مزور وسأقوم بإغلاقه”. مؤكداً “مستحيل أتكلم كده مع أو على أي حد”.

وكان حساب منسوب لـ”ياسمين صبري” كتب تعليقاً على إعلان “محمد رمضان” التحفظ على أمواله: “ضحكتني”، في إشارة إلى أن طريقة إعلانه هذا الخبر أضحكتها.

يذكر أن “محمد رمضان” قد نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”، أعلن خلاله أن بنك CIB قام بالتحفظ على أمواله.

وكشفت مصادر مصرفية لوسائل إعلام مصرية، أن القرار ما هو إلا حجز متعلق بالحكم القضائي الصادر لصالح الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، والتي قضت به محكمة مستأنف الاقتصادية، في 7 أبريل/نيسان الماضي، بإلزام الفنان محمد رمضان بدفع 6 ملايين جنيه تعويضا له عن الأضرار التي لحقت به جراء “أزمة صورة الطائرة”.