بالفيديو: حبيب جيجي حديد يتشاجر أمام ملهى في نيويورك

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 يونيو 2021 07:09 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 5 - يونيو - 2021 5:16 مساءً

التقطت عدسات الباباراتزي النجم الإنكليزي من أصول باكستانية زين مالك، حبيب عارضة الأزياء من أصول فلسطينية جيجي حديد ووالد طفلتها، وهو يتشاجر مع أحد الأشخاص أمام ملهى ”أمستردام بلياردز“ في نيويورك.

ويظهر المغني البالغ من العمر 28 عاما في اللقطات المنتشرة وهو غاضب، وتبادل زين والرجل الذي لم تتبين هويته الشتائم والعبارات النابية خارج الملهى.

وحسب موقع TMZ، فإن زين كان يدخن بالخارج عندما غادرت مجموعة من الرجال حانة مجاورة ووصف أحدهم زين بالمثلي، فرد عليه المغني غاضبا ببعض الشتائم، ودخل الثنائي في مواجهة، وحاول أشخاص آخرون تفريق النزاع.

ومع ذلك، لم يكن هناك أي احتكاك جسدي ولم يتم استدعاء الشرطة، ولم يتضح بعد سبب خلع زين لقميصه، حيث ظهر عاري الصدر، وقالت المصادر إنه كان يرتديه أثناء وجوده داخل الحانة.

ويعيش زين في نيويورك مع صديقته عارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية، جيجي حديد، 26 عاما، وأنجب الثنائي ابنة تدعى خاي في سبتمبر الماضي.

يذكر أن مالك كان عضوا سابقا في الفرقة الإنجليزية-الأيرلندية ”ون دايركشن“، وانفصل عنها في 25 مارس 2015، وحصل على العديد من الجوائز مثل جائزة الموسيقى الأمريكية لأفضل فنان صاعد، وجوائز بيلبورد الموسيقية. وقد باع 20 مليون ألبوم وأغاني منذ بداية مسيرته الفردية.