كتب امير فتحي في السبت 5 يونيو 2021 06:50 مساءً - حرصت الفنانة ” نورهان ” على توجيه الشكر والتقدير لنقيب المهن التمثيلية في مصر الفنان ” أشرف زكي ” بعد تدخله لحل أزمتها التي أعلنت عنها خلال الساعات الماضية مع أحد المنتجين بسبب عدم الحصول على أجرها عن أحد الأعمال الفنية،رغم انتهائها من تصوير ٩٥٪ من مشاهدها وقيامه بتهديدها .
فكتبت نورهان في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام : ” تم التواصل مع النقابة وتدخل لحل مشكلتي الشخص الأنبل والأكثر شهامة الدكتور أشرف زكي أخي وزوج أختي .. سامحني مغلباك معايا دايما بقلة حرصي في توقيع العقود وسذاجتي المعهودة ” .
وتابعت : ” مش أول مرة تتدخل وتنقذني خيرك سابق ولكني أعدك أنني أحاول تكون آخر مرة وماغلبكش معايا تاني .. نقيبي وأفتخر .. الحمد لله شكرا لدعمكم جميعا ” .
كانت هذه تفاصيل خبر فنانة مصرية توجه رسالة إلى أشرف زكي : ” سامحني مغلباك معايا دايما “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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