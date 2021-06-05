وائل كفوري يتصدّر ويسيطر على قائمة “أحلى الأغاني”.. “كلنا مننجر”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تواصل أغنية “كلنا مننجر” للنجم اللبناني وائل كفوري نجاحها في البرامج المختصة بسباق الأغنيات بعدد من البلدان العربية.

فقد تربّعت أغنية “كلنا مننجر”، على تصنيف أفضل عشر أغنيات في لبنان (أحلى الأغاني) خلال أسبوعها الثاني في هذه القائمة، بحسب ما أعلن الحساب الرسمي لإذاعة وتلفزيون “أغاني أغاني”، مشيرًا إلى أنها الأغنية التي حصدت على أعلى نسبة تصويت من الجمهور منذ دخول التصنيف الذي يُعدّ أسبوعيًا.

أغنية “كلنا مننجر” من كلمات علي المولى، وألحان جمال ياسين ورامي شلهوب، وتوزيع جمال ياسين، وحصدت أكثر من 12 مليون مشاهدة بعد مرور أسبوعين على صدورها.

الجدير ذكره أن أغنية “كلنا مننجر” صدرت كتتر لمسلسل “داون تاون” المقرر عرضه قريبًا، بطولة أمل بوشوشة وستيفاني صليبا وهبة نور وسامر اسماعيل وعدد كبير من النجوم.