وليد توفيق يدعم ابنته ويوجه لها رسالة مؤثرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجه الفنان اللبناني وليد توفيق، رسالة داعمة لابنته، نور، عبر فيها عن حبه الشديد لها، مشيداً بإصرارها على النجاح والتقدم في حياتها المهنية رغم صعوبات الحياة، ومؤكداً أنه يشعر بالفخر بها وشقيقها.

ونشر وليد توفيق صورة جمعته بابنته عبر حسابه على “انستغرام” وعلق عليها: “باركولي ابنتي القمر نور صار عندها مؤسسة خاصة فيها لتنظيم المناسبات السعيدة والأفراح والأعياد على أمل تكون كل أيامها وأيامكم أفراح”. وأضاف: “مافي شي يسعد الأب أكثر من نجاح أولاده، وهم الوحيدين الذين بيتمنى أن يراهم أنجح منه، نور ما بتعرفي قد ايه أنا وأمك وفخورين اليوم، فخورين بنجاحك وبإصرارك على رسم طريقك الله يوفقك أنت وأخيك ونراكم دائماً ناجحين”.

وكان الفنان اللبناني وليد توفيق قد طمأن جمهوره ومحبيه عبر “السوشيال ميديا”، وكشف عن سبب اختفائه عن الأضواء خلال الفترة الماضية، مؤكداً أنه بخير وبصحة جيدة، لكنه منهمك في عمل جديد سيطرحه قريباً.

ونشر وليد توفيق مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على “انستغرام”، قال فيه: “صباح الخير، لكل اللي عم بيسأل عليا الفترة الماضية وبيدقوا لي وما برد عليهم، أنا بخير وبصحة جيدة الحمد لله، ولكني مشغول في الاستوديو عشان عمل جديد قريباً، والآن هبدأ رياضتي”.