مايا دياب في حفلة لا مثيل لها.. استعدوا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شوّقت النجمة اللبنانية مايا دياب الجمهور لحفلتها الغنائية المقرر عرضها من خلال بثّ حصري على تطبيق “شاهد vip” ليل الخمس 10 يونيو.

ونشرت مايا دياب بوستر تشويقي للسهرة المنتظرة ووعدت الجمهور بحفلة لا مثيل لها إذا قالت: “حضروا حالكن لحفلة ما بتشبه ولا أي حفلة معي أنا مايا دياب و سوبر مايا يلي رح تشوفوها لأول مرة!”.

وستقدّم مايا دياب خلال الحفلة عددًا من أشهر أغنياتها بقالب فني جديد ومبتكر وديكورات ضخمة واطلالات منوعة.

كما ستصدر مايا دياب خلال الحفل أغنية جديدة باللهجة المصرية بعنوان “أحلى كلام” من كلمات وألحان محمود خيامي وتوزيع هادي شرارة، على أن تصدرها بعد الحفل مباشرةً عبر المتاجر الموسيقية الكبرى.

نفيد بالذكر أن مايا دياب طرحت مؤخرًا أغنية “الكعب العالي” من كلمات محمود صلاح، وألحان محمد رحيم، وتوزيع هادي شرارة، وكليب الأغنية من إخراج شيرين خوري.