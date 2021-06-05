شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المكرمين فى الدورة الـ69 من مهرجان المركز الكاثوليكى قبل انطلاقه الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر المركز الكاثوليكى المصرى للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال إقامة فعاليات الدورة الـ69، يوم الجمعة المقبل، والذى سيتم خلاله تكريم عدد من نجوم الفن ومنح الجوائز على مسرح قاعة الفرانسيسكان بالمركز الكاثوليكى.

وقررت اللجنة العُليا للمهرجان وبإجماع الآراء منح جائزة الريادة السينمائية لكل من: الفنان حسن يوسف، والفنان حسين فهمى، والفنانة سهير المرشدى، والفنانة هالة فاخر، أما جائزة الإبداع الفنى فتذهب إلى الكينج محمد منير والموسيقار عمر خيرت.

وتذهب جائزة فريد المزاوى إلى المخرج محمد عبد العزيز، وجائزة الأب يوسف مظلوم الى الفنان توفيق عبد الحميد، وتذهب جائزة المركز الخاصة للفنان عبد العزيز مخيون، وتذهب جائزة التميز الإعلامى، للإعلامية سوزان حسن.

أما بالنسبة لجوائز المهرجان سواء أفضل ممثل وممثلة بالأعمال الدرامية وجائزة المركز التشجيعية أو جوائز الأفلام المشاركة فى المهرجان، سيتم الكشف عنها يوم الجمعة المقبل وقت انطلاق فعاليات الدورة الـ 69 من مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما.

وقرر الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكى المصرى للسينما إقامة فعاليات المهرجان فى يوم واحد فقط بدلا من أسبوع يبدأ بافتتاح وختام، وذلك نظراً للظروف الاستثنائية التى تَمُر بها البلاد نتيجة تداعيات انتشار جائحة كورونا، وتطبيقاً لقرارات رئاسة مجلس الوزراء بتطبيق الإجراءات الاحترازية ومن أهمها التباعد الإجتماعي، وتقليل نسبة الحضور إلى 50% من سعة المسرح، وتشديد إجراءات الدخول على كل البوابات، وعدم إقامة أى فعاليات للمهرجان بخلاف توزيع جوائز المكرمين، وكذا الجوائز التى أقرتها لجنة التحكيم، واقتصار دورة هذا العام بصفة استثنائية على يوم واحد فقط.

وكانت لجنة تحكيم مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما برئاسة المخرج القدير محمد فاضل وعضوية كل من مدير التصوير القدير سعيد شيمى والمخرج والسيناريست القدير إبراهيم الموجى والمونتيرة القديرة سلوى بكير والفنانة هالة صدقى والفنان هانى رمزي والناقد الفنى القدير محمود عبد الشكور والموسيقى القدير هشام جبر، انتهت مؤخرا من أعمالها بعد مشاهدة جميع الأفلام المشاركة بالمسابقة الرسمية بالدورة التاسعة والستين لهذا المهرجان العريق.

جدير بالذكر أن الأفلام المشاركة بالدورة التاسعة والستين لمهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما هى: "يوم وليلة" للمخرج أيمن مكرم، "صندوق الدنيا" للمخرج عماد البهات، "بعلم الوصول" للمخرج هشام صقر، "صاحب المقام" للمخرج محمد العدل، و"حظر تجوال" للمخرج أمير رمسيس.