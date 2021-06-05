شاهد .. ياسمين عبد العزيز تحتفل بتخرج إبنتها

كتب امير فتحي في السبت 5 يونيو 2021 05:44 مساءً - احتفلت الفنانة ” ياسمين عبد العزيز ” بتخرج إبنتها ” ياسمين ” من زوجها السابق رجل الأعمال ” محمد حلاوة ” في حفل أقيم بمنطقة أهرامات الجيزة . فنشرت ياسمين عبد العزيز عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام مقطع فيديو من حفل التخرج دون أن تكشف عن وجه إبنتها بشكل مقرب وواضح . وكتبت في تعليقها عليه : ” بنتي وأختي وصحبتي اتخرجت .. ربنا يحفظها ويحفظهم كلهم ويحفظ ولادكم يارب ” . وتفاعل المتابعون على الفيديو بشكل كبير الذين حرصوا على تهنئة ياسمين عبد العزيز بنجاح وتخرج إبنتها وجاء من بينهم زوجها الفنان ” أحمد العوضي ” الذي علق قائلا : ” مبروك ياسمينا .. قمر العالم .. بحبك ” .

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