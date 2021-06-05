كتب امير فتحي في السبت 5 يونيو 2021 05:44 مساءً - أعلن الفنان ” محمد محمود عبد العزيز ” عن وفاة عمته شقيقة والده الفنان الراحل ” محمود عبد العزيز ” . فكتب محمد محمود عبد العزيز عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام : ” إنا لله وإنا إليه راجعون .. عمتي نادية عبد العزيز في ذمة الله ” . وتابع في تعليقه على ذلك : ” مفيش كلام يتقال .. السلام أمانة يا عمتى .. اسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولعمتى نادية ولكل من رحلوا عنا ” .

كانت هذه تفاصيل خبر الموت يفجع عائلة الفنان الراحل ” محمود عبد العزيز “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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