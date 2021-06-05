أصدقاء راغب علامة يفاجئونه بإحتفال مبكر بعيد ميلاده على متن يخت

كتب امير فتحي في السبت 5 يونيو 2021 05:44 مساءً - فوجئ الفنان اللبناني راغب علامة بإحتفال مبكر بعيد ميلاده، الذي يصادف يوم 7 حزيران/يونيو، نظمته له مجموعة من الأصدقاء على متن يخت، من دون علمه.
ونشر راغب فيديو عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وقد بان عليه الإستغراب، وأرفق الفيديو بتعليق كتب فيه: “مفاجأة عيد ميلاد مبكرا.. شكر خاص لك أخي العزيز باسل لتنسيق هذا اليوم الرائع الذي قضى بشكل جيد، أنت تتركنا دائمًا ممتنين بضيافتك المؤثرة وكرمك”.
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