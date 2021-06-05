إطلالات سعد لمجرد النسائية الغريبة تعرضه لموجة من السخرية

كتب امير فتحي في السبت 5 يونيو 2021 05:44 مساءً - يتعرض الفنان سعد لمجرد لوابل من الانتقادات والتعليقات الساخرة والجارحة بعد تداول صور جديدة له بأزياء مختلفة وغريبة.

ويشارك لمجرد متابعيه على تطبيق انستغرام بصور لأبرز ابتكاراته في عالم الموضة، إذ ظهر اخيرا ببنطال جينز باللون الزيتي مع بلايزر طويل باللون الأزرق الغامق وعليها رسومات ملونة مع قميص أبيض، وهو ما عرضه للكثير من التعليقاتالساخرة، واثفين ملابسه بغير المرتبة.

وكان لمجرد قد شارك جمهوره بإطلالة ثانية مثيرة للجدل ظهر فيها مرتديا قميصا خفيفا باللون الأبيض مع سروال واسع بقماش مسجر وبتصميم غريب، يشبه الى حدّ كبير الملابس النسائية مع حذاء رياضي ضخم وغريب أيضا.

انهالت على النجم المغربي التعليقات التي تفاوتت بين من اعتبر انه متجدد ويبحث عن الأزياء المختلفة والمميزة التي يتفرد في ارتدائها، وبين من وجه له الكثير من التعليقات القاسية وسخروا من ملابسه، لافتين الى انها تخلو من الأناقة والترتيب.