فيلا فنان مصري شهير تتعرض للسرقة .. والمسروقات أسطوانتا غاز

كتب امير فتحي في السبت 5 يونيو 2021 05:44 مساءً - تلقى مركز شرطة البدرشين بلاغا يفيد بتعرض فيلا الفنان ” سيد رجب ” الموجودة في منطقة البدرشين للسرقة .

وكشفت التحريات حول الواقعة عن تورط الخفير السابق الخاص بحراسة الفيلا في عملية السرقة وتم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه للجريمة .

وقال المتهم في اعترافاته أنه فكر في سرقة الفيلا مستغلا معرفته بالمكان وغياب الفنان سيد رجب وأسرته عنها حيث لا يقيمون بها بشكل دائم ويتخذونها ك ” إستراحة ” في وقت الأجازة .

وعن تفاصيل السرقة قال الخفير أنه تسلل إلى الفيلا عن طريق السور بعد أن قام بقتل كلبي الحراسة الموجودين بها بوضع السم لهما في الطعام .. وعندما تأكد من نفوقهما اقتحم الفيلا .

وأضاف أن الفيلا كانت لا تحتوي على أية أموال أو مجوهرات أو غيره ليقوم بسرقة أسطوانتين غاز فقط ويفر هاربا .

وباعترافه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتم انتداب المعمل الجنائي لإجراء معاينة .. وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق .