احتفالية مبكرة بعيد ميلاد السوبر ستار راغب علامة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأ أصداء السوبر ستار راغب علامة باحتفالية صغيرة بعيد ميلاده الذي يصادف يوم غد الأحد 7 حزيران/يونيو.

ونشر راغب مقطع مصوّر يظهر كيف فاجأه أصدقاؤه على متن يخت في البحر، فقطع معهم قالب الحلوى وسط أجواء من البهجة والمرح. ونال الفيديو تفاعلًا كبيرًا بين متابعي السوبر ستار الذين انهالوا عليه بالمعايدات مبكرًا هذا العام.

على صعيد آخر، يحيي راغب علامة حفلين ساهرين يومين 15و16 يوليو المقبل على مسرح أوبرا دبي. وقال “علامة”، عبر صفحته في “انستغرام: “سوى رح نضوي، وبدل النهار رح يكون نهارين لما التقي فيكم بـ15و16يوليو على مسرح أوبرا دبي، بحفلين رائعين، نغني ونفرح وننسى الدنيا ونكمل المشوار”.

وكان راغب علامة قد التقى جمهور الإغتراب في 24 مايو الماضي في كازينو بونتا كانا على البحر بأوتيل Hard Rock بجمهورية دومينيكان.

الجدير ذكره أن السوبر ستار يستعد لطرح أغنية منفردة خلال الأيام المقبلة بعنوان “علشان دلعتك” من كلمات محمد البدري وألحان بينو.