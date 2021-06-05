فن ومشاهير

نوال الزغبي تحقق أمنية ملحن فلسطيني توفي بكورونا

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الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك
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"الخليج 365": كشفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي في تغريدة على تويتر، عن تحقيقها حلم ملحن فلسطيني، لم تكشف اسمه، بعد وفاته إثر إصابته بفيروس ، وذلك بضم أغنية من تأليفه لألبومها الغنائي الجديد المقرر طرحه قريباً.

وكتبت الزغبي في تغريدتها: "حابة خبركن قصة صارت معي بأغنية من الميني ألبوم، ملحن فلسطيني توفي من فترة بكورونا الله يرحمه.. وهذه الأغنية كانت حلم بالنسبة إليه.. أخدتها بعد ما توفى ورح غنيها على نيته بالميني ألبوم، ورح تكون إهداء خاص لروحه".

وكانت الفنانة اللبنانية قد طرحت مؤخراً أغنيتين باللهجة المصرية "بكلم خيالي" و "أسعد لحظة" حققتا نجاحاً لافتاً.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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