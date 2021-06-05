نوال الزغبي تحقق أمنية ملحن فلسطيني توفي بكورونا

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"الخليج 365": كشفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي في تغريدة على تويتر، عن تحقيقها حلم ملحن فلسطيني، لم تكشف اسمه، بعد وفاته إثر إصابته بفيروس كورونا، وذلك بضم أغنية من تأليفه لألبومها الغنائي الجديد المقرر طرحه قريباً.

وكتبت الزغبي في تغريدتها: "حابة خبركن قصة صارت معي بأغنية من الميني ألبوم، ملحن فلسطيني توفي من فترة بكورونا الله يرحمه.. وهذه الأغنية كانت حلم بالنسبة إليه.. أخدتها بعد ما توفى ورح غنيها على نيته بالميني ألبوم، ورح تكون إهداء خاص لروحه".

وكانت الفنانة اللبنانية قد طرحت مؤخراً أغنيتين باللهجة المصرية "بكلم خيالي" و "أسعد لحظة" حققتا نجاحاً لافتاً.

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