مرتضى فتيتي وسنفارا يطلقان "شدّة وتزول"

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"الخليج 365": في تجربة ثانية يخوضها الفنان التونسي مرتضى فتيتي برفقة مغني الراب المتميّز سنفارا، أطلق الفنانان أغنية راب مصورة جديدة تحت عنوان "شدّة وتزول".

وقد تم هذا التعاون بعد إصدار سنفارا ألبوم Coin En enfer، الذي تضمّن أوّل عمل جمع بينه و بين مرتضى.

ويأمل مرتضى فتيتي أن يواصل تجربته من خلال إصدارات جديدة ضمن هذا اللون الفني بالتعاون مع فنانين متألّقين في الراب التونسي في الأشهر القليلة القادمة.

الأغنية من كلمات وألحان وإنتاج موسيقي لمرتضى فتيتي، إنتاج HbibzGang x Solomuzik، والكليب من إخراج Sendy Zardi & Fadhel Naija وإدراة التوزيع الرقمي ل Watary Digital.