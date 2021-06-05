فؤاد عبد الواحد: "حلم ولا علم" ألبوم بأربعة أغنيات

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"الخليج 365": يعيش الفنان الشاب فؤاد عبد الواحد نجاح أغنيات ألبومه الجديد "حلم ولا علم" الذي تعاون في أغنياته الأربعة التي تضمنها الألبوم مع الموسيقار طلال.

الأغنية الأولى "حلم ولا علم" التي عُرضت مصورة بطريقة الفيديو كليب مع المخرج ياسر الياسري ومن كلمات الشاعر خالد المريخي، تخطت المليون ومئة مشاهدة، بينما حققت الأغنيات الثلاث الأخرى "ارحم مشاعرنا" كلمات طارش قطن مليون مشاهدة، وأغنية "قلبي معك" مليون ومائتين مشاهدة، أما الأغنية الأخيرة "غن" كلمات الشاعر فهد فقد تجاوزت المليون مشاهدة، والذي قدمها بمشاركة الفنانة البحرينيه ليالي.



هذا وكان قد طرح ألبوم "حلم ولا علم" الأسبوع الماضي عبر قناة روتانا على اليوتيوب.