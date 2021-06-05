شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى وفاة محمد نجم .. الكوميديان الذى انتزع الضحك من أفواه جمهوره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عند سماع اسمه تجد البسمة ترسم على الشفاه من تلقاء نفسها، فقد اقترن اسمه وصوته وحركاته بالضحك، واستطاع بموهبته الفريدة أن يحجز مكانًا ضمن الفنانين الكوميديان، بل صنع مدرسة خاصة به وأصبح البعض ينتهجها، فلم يفشل مره بأن ينتزع الضحكة من أفواه جمهوره، هو الفنان الكوميدى الراحل محمد نجم والذى تحل اليوم ذكرى وفاته.

على الرغم من تقديمه لأكثر من ستون عملت بين المسرح والتليفزيون السينما، إلا أن تألقه كان على خشبة المسرح، وكأنه وجد ضالته فى المسرح، عندما أنضم لفرقة عبد المنعم مدبولي المسرحية وتعلم وتتلمذ على يده وتعلم منه احترام الجمهور لذلك نجده يقدم أدواره دون فجاجه ولكنه لم يحاول يوما تقليد عبد المنعم مدبولى، وقدم أول بطولة مسرحية له عام 70 وهى مسرحية "حاجة تلخبط"، ومن بعدها توالت أعماله الناجحة وأصبح نجم صاحب الأدوار الكوميدية الأكثر جمالا على المسرح المصرى.

يعتبر العمل الأهم فى مشوار محمد نجم مسرحية "عش المجانين" والذى قال فيها الإفيه الأشهر بالنسبة له " شفيق ياراجل " ذلك الافيه الذى وصفه نجم فى إحدى اللقاءات أنه جاء إرتجاليا على المسرح عندما نسى كلامه فى محاولة منه للفت نظر الملقن ولكنه تفاجأ بضحكات الجمهور وقرر تثبيت الإفيه ، قدم بعدها العديد من المسرحيات الناجحة ولكنه قرر إعتزال الفن وبالفعل إعتزل لمده سبع سنوات ثم عاد مره أخرى عام 2015 ليقدم مسرحية " مطلوب غبى فورا " و"البريمو" وأعتزل الفن مره أخرى عام 2017.