"الحمد لله على نعمة حب الناس".. إيهاب فهمي يشكر المهنئين بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان إيهاب فهمي، على توجيه رسالة شكر لكل من هنأه بعيد ميلاده الـ 42 .

وكتب فهمي، عبر حسابه على فيسبوك: "الشكر لله أولاً وأخيرًا أنه أطال في عمري عاماً آخر ثم الشكر لكل إخواتي وأصحابي والجمهور الغالي.. كل من أرسل لي معايدة لعيد ميلادي من خلال رسالة فيسبوك أو واتس آب أو إنستجرام أو إتصال".

وأضاف: "شكرًا لكم جميعًا على هذا الحب الكبير، وأعتذر لو ما ردتش على كل الناس، علشان ممكن أكون مشفتش الرسالة .. الحمد لله على نعمة حب الناس.. كل سنة وإحنا طيبين جميعًا وبخير وسعادة".

جدير بالذكر أن إيهاب فهمي من مواليد 4 يونيو 1979، وقدم أول أدواره في مسلسل "خيال الظل"، ثم أدى العديد من الأدوار المميزة.