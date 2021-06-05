شيما هلالي تكشف عن نوع الجنين (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
كشفت المطربة التونسية شيما هلالي عن نوع الجنين، الذي من المقرر أن تضعه خلال أيام.
ونشرت شيما صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "البيبي ولد".
يذكر أن آخر أعمال شيماء هلالي ميني ألبوم بعنوان "بتقوم".
محمد يوسف
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