فن ومشاهير

شيما هلالي تكشف عن نوع الجنين (صورة)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت المطربة التونسية شيما هلالي عن نوع الجنين، الذي من المقرر أن تضعه خلال أيام.

ونشرت شيما صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "البيبي ولد".

يذكر أن آخر أعمال شيماء هلالي ميني ألبوم بعنوان "بتقوم".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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