بعد إصابتها بـ"كورونا".. تطورات الحالة الصحية لـ فاطمة الكاشف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة فاطمة الكاشف، زوجة الفنان جمال عبدالناصر، عن تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وكتبت فاطمة، عبر حسابها على إنستجرام: "الحمد لله والشكر لله.. بفضل الله ودعواتكم.. بدأت أتحسن وبفضل حبكم ومشاعركم الفياضة التي غمرتني طوال فترة مرضي، والتي كانت مساعدًا كبيرًا لي في أن أتخطى هذه المحنة بقوة بحبكم جميعًا".

وأضافت: "أشكركم جميعًا على مداومة السؤال عني بكل الطرق، وأدعو الله أن يحفظكم بخير وصحة وسعادة يا رب العالمين، وربنا يديم محبتنا دائمًا إن شاء الله".

كانت فاطمة كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك": "أثبتت التحاليل والإشاعات إصابتي بالكورونا، الله المستعان الحمد لله والشكر لله، وربنا يجعل تعبي في ميزان حسناتي".

وتابعت: "دعواتكم حبايبي بالشفاء وربنا يحفظكم بخير يا رب العالمين، ولو حصلي حاجة وقابلت ربنا لا تنسوني بالدعاء، وخلوا بالكم من نفسكم الموضوع صعب قوي".

فاطمة الكاشف هي زوجة الفنان جمال عبدالناصر، شاركت مؤخرا في بطولة مسرحية "عيلة الفقري"، تأليف أحمد الملواني، إخراج محمد متولي، بطولة محمد الصاوي.