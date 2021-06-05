عرض "من يحرقن الليل" بجدة ضمن برنامج ليالي السينما السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يشارك فيلم من يحرقن الليل في احتفالية ليالي السينما السعودية، التي أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن استضافتها على مدى يومين في موڤي سينما مول العرب بجدة من 16 إلى 17 يونيو 2021.

ويعرض الفيلم ضمن برنامج يضم أفلاماً سعودية معاصرة، وذلك يوم الخميس 17 يونيو السابعة مساء بتوقيت السعودية، بحضور طاقم العمل المخرجة سارة مسفر والمنتجة جواهر العامري.

ويستكمل فيلم مَن يحرقن الليل لمنتجته جواهر العامري والمخرجة سارة مسفر انطلاقاته بالمهرجانات السينمائية، ويسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليشارك في مهرجان بالم سبرينجز السينمائي الدولي والذي يُعد واحد من أهم المهرجانات السينمائية للأفلام القصيرة ويضم أكثر من 300 فيلم من مختلف أنحاء العالم، ويُقام المهرجان في ولاية كاليفورنيا في الفترة ما بين 22 وحتى 28 يونيو، ينافس من يحرقن الليل على 3 جوائز مختلفة، جائزة أفضل فيلم بالمهرجان، جائزة أفضل فيلم واقعي قصير تجاوز الـ 15 دقيقة، وجائزة أفضل فيلم دولي قصير للطلاب.

كما ينافس الفيلم أيضًا في مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة، وكان من يحرقن الليل قد شارك في مهرجان الفيلم العربي في تورنتو، وحصل على تنويه خاص من لجنة تحكيم مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة وذلك بعد منافسته في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 42.

ويتتبع الفيلم الأختين سلسبيل ووسن في ليلة خطوبة، بعد أن تم رفض طلب إحداهما للذهاب إلى البقالة المجاورة، فنشاهد ما بعد الرفض من تقييد يدفع الأختين اكتشاف من تكونا وبعضهما البعض وجوانب ومنحنيات عنيفة لم تخطر في بالهما قط.

الفيلم تمثيل جنى قمري وهيا مرعبي، تأليف وإخراج سارة مسفر، إنتاج جواهر العامري، منتج مشارك رغد باجيع وخالد معيط.