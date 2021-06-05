نجلاء بدر تكشف عن رأيها في"زحمة الأيام".. وتوجه رسالة لمطربي الأغنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة نجلاء بدر، عن رأيها في أغنية "زحمة الأيام" التي طُرحت مؤخرا على يوتيوب، ويُغنيها حميد الشاعري وهشام عباس ومصطفى قمر وإيهاب توفيق.

وكتبت نجلاء، عبر حسابها على فيسبوك: "أنا بحب حميد الشاعري وهشام عباس ومصطفى قمر وإيهاب توفيق.. وحشتني أغانيهم وصوتهم".

وأضافت: "لما سمعت أغنية في (زحمة الأيام).. حنيت لأيام كتير وذكريات حلوة .. يا ريت ما تغيبوش علينا تاني".

وكانت شركة "كامب" للإنتاج الفني، طرحت فيديو كليب "زحمة الأيام" لنجوم التسعينيات حميد الشاعري، إيهاب توفيق، هشام عباس، مصطفى قمر، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

"زحمة الأيام" تُعد آخر أعمال الشاعر الراحل سامح العجمي والملحن الراحل أشرف سالم، ورحلا العام الماضي، وهي من توزيع نديم الشاعري.

جدير بالذكر أن الكليب تم تصويره على مدار يومين واستخدم المخرج أحدث التقنيات الحديثة في التصوير، ويظهر العجمي وأشرف سالم في الكليب رغم تصوير الكليب بعد رحيلهما، وذلك تكريمًا وإهداءً لهما من شركة "كامب"، كما يرتبط نجوم الأغنية الأربعة بالراحلين بصداقة قوية منذ سنوات طويلة.