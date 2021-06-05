في ذكرى وفاتها .. كيف كانت علاقة هدى سلطان مع والدتها ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

يحل اليوم السبت، ذكرى وفاة الفنانة القديرة هدى سلطان، التي رحلت عن عالمنا في 5 يونيو عام 2006 .

ونرصد لكم مدى العلاقة التي كانت بين هدى سلطان ووالدتها في السطور التالية:

قالت الفنانة القديرة الراحلة هدى سلطان، قبل وفاتها عن مدى العلاقة التي كانت تربط بينها وبين والدتها، بأحد البرامج التليفزيونية: "والدتي كانت في سن العشرينات، ولم تتزوج مرة أخرى بعد وفاة والدي في عُمر الـ 75 عاما، وكانت ست جميلة، و(لم تقل في يوم ما أشوف حظي مع شاب)، وظلت حزينة على رحيل والدي ولم تخلع الملابس السوداء حتى رحيلها، في الفترة من قبل سن الثلاثين وحتى سن بعد الستين ووفاتها".

وتابعت: "أنا اقتبست حياة والدتي التي عاشتها بعد رحيل والدي في دوري بـ (أرابيسك) .. لما عملت دور أرملة أبو صلاح السعدني الذي توفي، وكنت لابسة أسود في مشاهدي والمخرج كان بيقولي غيري الأسود ده، ولكني رفضت (قلتله ..إحنا عايزين نوري الناس صورة حقيقية، وهؤلاء الناس جوزها لما يموت، مبتخلعش الأسود أبدًا)".

وأضافت: "تعلمت الحب من أمي وأبويا، وكنت بحس في كلامه ليها فيه حب وأيضا كلامها ليه من غير أي تلميحات قدامنا، وأبويا كان راجل جميل، وعمري ما سألت أمي انتي ليه متجوزتيش تاني؟، ولم أكن أجرؤ أن أسألها هذا السؤال حتى بعد ما كبرت، لأنه كان فيه حدود بينا في الكلام".

ولدت هدى سلطان أو بهيجة عبدالسلام الحو – اسمها الحقيقي- بإحدى قرى مدينة طنطا، وهي شقيقة النجم الكبير محمد فوزي، أحبت الغناء منذ طفولتها، وقوبلت رغبتها في الغناء واحتراف الفن برفض شديد خاصة من شقيقها، إلا إنها أصرت على التمسك بحلمها، لتصبح فيما بعد واحدة من أشهر النجمات.

تعاونت هدى سلطان مع عدد من كبار الملحنين والشعراء، أبرزهم رياض السنباطي، محمد عبدالوهاب، وشقيقها محمد فوزي.

كونت "هدى" مع زوجها الفنان الكبير فريد شوقي، ثنائيا يعد من أهم الثنائيات الفنية في تاريخ السينما المصرية، قدما سويا أكثر من 20 فيلما، أبرزها "الأسطى حسن"، "رصيف نمرة 5"، "جعلوني مجرما"، "النمرود"، "المحتال"، "أبو الدهب"، واستمر زواجهما لمدة 18 عاما أنجبا خلالها ابنتيهما "مها"، و"ناهد".

من أشهر الشخصيات التي قدمتها خلال مشوارها الفني شخصية "فاطمة تعلبة" ضمن أحداث مسلسل "الوتد"، وشخصية والدة "حسن" ضمن أحداث مسلسل "أرابيسك"، شخصية "أمينة" ضمن أحداث مسلسل "بين القصرين"، وغيرها.

توفيت الفنانة الكبيرة يوم 5 يونيو 2006، عن عمر يناهز 80 عاما.