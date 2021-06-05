"وجع يشبه انفجار الزايدة والمرارة".. ناهد السباعي تكشف تطورات حالتها الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة ناهد السباعي، تطورات حالتها الصحية بعد تعرضها مؤخرا لوعكة صحية، دخلت على إثرها أحد المستشفيات.

وكتبت ناهد، عبر حسابها على إنستجرام: "شكر واجب للمستشفى على أعلى مستوى من المهارة والكفاءه والخبرة والضمير".

وتابعت: "من حوالي أسبوع تعبت جدًا، وجع شديد يشبه وجع انفجار الزايدة والمرارة.. روحت أقرب مستشفى كشفوا عليا، وعالجوني وأدوني محاليل وأدوية غلط وروحوني البيت.. فضلت تعبانة وسخنت، إحساس صعب قوي إنك تبقى موجوع وتعبان ومحدش عارف عندك إيه".

واستكملت: "روحت للدكتور سمير چورچ - دكتور باطنة بعتني فورًا للمستشفى، للدكتور ماهر ويليم - دكتور جراح ورغم إنه دكتور جراح لكن لا يفضل الجراحة وبيخليها آخر حاجة بعد ما يعمل كل المحاولات".

وأضافت: "أما بالنسبة لطاقم التمريض فهم على أعلى مستوى من الكفاءة والخبرة.. شكرًا دكتور الباطنة سمير چورچ أحسن دكتور باطنة في مصر، شكرًا الدكتور الجراح ماهر ويليام.. شكرًا دكتور النساء شريف باشا سيف، أنا بفتخر بمعرفتك من أكتر من عشرين سنة.. شكرا دكتور ديڤيد.. شكرا لرئيسة قسم التمريض لبنى.. شكرًا لكل الممرضين بجد والممرضة أشجان.. بفضل الله الشافي وفضلكم، أنا أحسن دلوقتي الحمد لله كثيرًا".

جدير بالذكر أن آخر أعمال ناهد السباعي مشاركتها كضيف شرف بمسلسل "في بيتنا روبوت" بطولة شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، هشام جمال، دلال عبد العزيز، دنيا سامي، أوتاكا، مي دياب، نيللي محمود.