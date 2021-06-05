شكرا لقرائتكم خبر عن دولة الإمارات عضوا بلجنة حماية وتعزيز أشكال التعبير عن التنوع الثقافي باليونسكو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - السبت 5 يونيو 2021

حصلت دولة الإمارات العربية المتحدة على عضوية اللجنة الدولية الحكومية لحماية وتعزيز أشكال التعبير عن التنوع الثقافي للفترة الممتدة بين (2021-2025).



جاء ذلك على هامش اجتماعات الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية اليونسكو المعنية بحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، التي عقدت افتراضياً في الفترة من 1 حتى 4 يونيو/حزيران 2021.

ويأتي حصول دولة الإمارات على عضوية اللجنة الدولية الحكومية نظراً لما تمتلكه من مقومات أهلتها لأن تكون نموذجاً للتنوع الثقافي والحضاري، وذلك انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات وإيمانها بأن التنوع هو المحرك لنمو المجتمعات وتطورها.

وقالت نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب الإماراتية، رئيسة اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم: "إن ترشيح دولة الإمارات لعضوية اللجنة الدولية الحكومية هو اعتراف بالدور الهام الذي تقوم به الدولة في مجال حماية وتعزيز التنوع الثقافي والذي يعد أحد الركائز الأساسية لرؤية الدولة وتطورها".

وتابعت: "سعت دولة الإمارات منذ تأسيسها إلى وضع الأطر القانونية التي تمكن الجميع من التعايش في بيئة ضامنة للتنوع، كما عملت على ترسيخ هذه القيم لتصبح أسلوب حياة متأصل في المجتمع".

وأضافت: "تعمل دولة الإمارات في إطار جهودها الدولية، على ترسيخ قيم التسامح والتعايش والانفتاح على الآخر، ولا شك أن عضوية الدولة في هذه اللجنة ستدعم جهودها وسعيها لتطوير آليات واستراتيجيات واضحة تعزز التنوع الثقافي بكافة أشكاله".

وثمّنت "الكعبي" ثقة المجتمع الدولي في الجهود التي تقودها الإمارات لتعزيز التنوع الثقافي، مؤكدة أن دولة الإمارات ستعمل جنباً إلى جنب مع الدول الأعضاء في اللجنة على وضع خطة عمل واضحة تتماشى من أهداف اتفاقية حماية وتعزيز أشكال التعبير عن التنوع الثقافي التي انضمت إليها دولة الإمارات في عام 2010.

وفي هذا الصدد، قالت إن دولة الإمارات اقترحت 6 مجالات عمل رئيسية تستدعي اهتمام وتركيز الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية، تشمل:

أولاً: زيادة الحوار والتبادل المعرفي حول السياسات وأفضل الممارسات والتدابير اللازمة لتقوية الاقتصاد الإبداعي.

ثانياً: تحديد البيانات والمؤشرات الثقافية المطلوبة لدعم السياسة الثقافية القائمة على الأدلة.

ثالثاً: تعزيز التكامل والتآزر بين الثقافة والتعليم لضمان مسارات مهنية ثقافية مستدامة.

رابعاً: تطوير سياسات دعم المواهب وأفضل الممارسات.

خامساً: تسخير وتشجيع التقدم التكنولوجي لدعم الاقتصاد الثقافي.

سادساً: تعزيز حماية الملكية الفكرية وتوفير الأطر المطلوبة لدعم الأنشطة الثقافية المتزايدة في المنصات الرقمية.

والجدير بالذكر أنه تم إنشاء اللجنة الحكومية في إطار اتفاقية اليونسكو لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، وتتألف من ممثلي 24 دولة طرفاً في الاتفاقية، ينتخب أعضائها من قبل مؤتمر الأطراف كل أربع سنوات وتجتمع بشكل دوري مرة واحدة سنوياً.