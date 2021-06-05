شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى تحيى ذكرى وفاة والدها: "إلى روحك السلام.. والسيرة الطيبة هى النبتة الحقيقية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت الفنانة بشرى، ذكرى وفاة والدها الدكتور أحمد عبد الله رزة، الذى مر على وفاته 15 عامًا، حيث توفى يوم 6 يونيو عام 2006، وكتبت بشرى رسالة خاصة لإحياء هذه الذكرى لوالدها، ودعت له بالرحمة والإحسان.

ونشرت الفنانة بشرى، عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، صورة لوالدها الراحل الدكتور أحمد عبد الله رزة، وعلقت عليها: "15 سنة مرت على وفاة والدى الحبيب والاستثنائي بإنسانيته ووطنيته وحبه ونهمه للعلم وبحثه عن الحرية والخير للغير واستماتته فى تحقيق العدالة للأقل حظا وتحقيق التوازن للإنسان فى كل مكان وخلق جسور محبة وتسامح بين البشر على هذا الكوكب بمنتهى الشجاعة والصمود والتسامى والصبر أمام الرياح العنيدة بإيمان وأخلاق الفرسان".



والد الفنانة بشرى

وأضافت بشرى: "مش بقول كدة عشان أبويا.. اسألو اللى عرفوه يقولوكم هو مين ومعدنه ايه؟! .. إلى روحك السلام يا والدى.. العمل الطيب والمخلص باقى والسيرة الطيبة هى النبته الحقيقية التى لا يستطيع احد أن يقتلعها من الأرض".



الفنانة بشرى ووالدها

وأنهت بشرى كلمتها بمناسبة ذكرى وفة والدها: "الله يرحمك ويحسن إليك وتدعيلنا أنت من موقعك ربنا يلطف بينا ويرفع عنا البلاء.. عشان أكيد أنت فى مكان أحسن".



الدكتور احمد عبدالله

واعتادت بشرى على إحياء ذكرى رحيل والدها كل عام برسالة جديدة، ففى نفس التوقيت من العام الماضى، أحيت النجمة بشري ذكرى وفاة والدها، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، بنشر صور له معلقة عليها: "14 سنة اليوم.. وحشتنى يا بابا.. يا صديقى.. يا استاذى.. يا رفيقى الروحى.. ارقد فى سلام يا دكتور احمد.. لقد الهمتنى كما الهمنا ملايين الناس حول العالم".