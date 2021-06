شكرا لقرائتكم خبر عن دخول المصحة النفسية أصعب المراحل في حياة أيقونة الإغراء مارلين مونرو.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوقع الكثيرون أن حياة أيقونة الإغراء الراحلة النجمة العالمية مارلين مونرو كانت مليئة بالسعادة والرفاهية خاصة أنها أهم وأشهر نجمة بهوليوود "A-List"، و بالرغم من مرور سنوات طويلة على وفاتها إلا أن بفضل موهبتها ما زال لديها ملايين المعجبين حتى الآن، لكن فى الحقيقة أن النجمة الشهيرة مرت بعدد من الأزمات أبرزها دخولها المصحة النفسية وهى الفترة التى تحدث عنها العديد من المواقع مثل "بازفيد" و"سلبرتى انسيدار".

لم يعلم الكثيرون أن أسطورة الأغراء مارلين مونرو كانت تتواجد بجناح للأمراض النفسية رغم عنها من قبل المقربين لديه، وذلك بعد فترة وجيزة من انفصالها عام 1961 عن زوجها الثالث الكاتب المسرحى الشهير آرثر ميلر وهو الأمر الذى تركها محطمة حيث تعد هذه الفترة من أكثر الفترات اضطرابا فى حياة مارلين.

وقد اعتقدت مارلين مونرو خلال توجهها للمصحة أنها في الطريق لمكان يمكن أن تستريح فيه و تتعافى ، لكن فى الحقيقة كانت تجربتها فى المؤسسة واحدة من أحلك الأوقات فى حياتها ، ففى رسائل تم الكشف عنها من قبل وسائل الاعلام الفنية حول العالم، كتبت مونرو عن "اللاإنسانية" التى اكتشفتها فى جناح الأمراض النفسية.

يذكر أن مارلين مونرو بدأت مسيرتها الفنية عام 1945 و استطاعت بفضل جمالها و موهبتها الفريدة أن تتحول لواحدة من اهم وأشهر نجوم هوليوود كما تمتلك النجمة الراحلة حتي اليوم قاعدة جماهيرية مذهلة ، و من أشهر الاعمال السينمائية التي قدمتها و حققت نجاح مذهل "How to Marry a Millionaire " و"River of No Return" و"The Seven Year Itch"، وغيرهم.