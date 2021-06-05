إيمي سمير غانم تزور قبر والدها في الجمعة الثانية بعد وفاته

كتب امير فتحي في السبت 5 يونيو 2021 02:56 مساءً - نشرت الفنانة ” إيمي سمير غانم ” صورة من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها على إنستجرام من زيارتها لقبر والدها الفنان ” سمير غانم ” وذلك في الجمعة الثانية بعد وفاته .
وظهر في الصورة واجهة قبر الفنان الراحل واكتفت إيمي سمير غانم بذلك دون كتابة أي تعليق عليها .
يذكر أن الفنان الراحل سمير غانم كان قد رحل عن عالمنا يوم 20 مايو الماضى عن عمر ناهز 84 عاماً .
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