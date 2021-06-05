منة فضالي تهدد باللجوء إلى مباحث الإنترنت

كتب امير فتحي في السبت 5 يونيو 2021 02:56 مساءً - تعرضت الفنانة المصرية ” منة فضالي ” لعدد من التعليقات والرسائل المسيئة لها من جانب بعض المتابعين لها والذين تطاولوا عليها بعد نشرها لصورة ظهرت فيها وهي في حمام السباحة مرتدية المايوه .

وكشفت منة فضالي في بث مباشر عبر حسابها على إنستجرام عن رد فعلها تجاه ذلك بلجوئها إلى مباحث الإنترنت وتقديمها لبلاغات ضد هؤلاء الأشخاص وأخذ حقها بالقانون .

فقالت : ” طبعا انتو عارفين إن إحنا كفنانين بنتعرض ساعات لكلام مش لطيف ابدا وبيبقى حاجات مش محترمة خالص في التعليقات أو الرسايل اللي بتجيلنا وهما بيفتكورا إن إحنا مش بنشوف الحاجات دي ” .

وتابعت : ” أنا واحدة من الناس بتابع علشان أنا برد على الفانز بتوعي وبخصصلهم وقت وبكلمهم لإن هما ليهم حق عليا وبحترمهم جدا .. احنا بنتعرض لكلام لطيف ومش محترم وانتو دلوقتي بتسمعوا عن مباحث الإنترنت وعندنا زميلات لينا خدو حقهم بالقانون وفيه ناس اتحكم عليهم وناس اتحبست ” .

وأضافت منة فضالي : ” أنا بقالي فترة بتجيلي رسايل من ناس وبزعل على أهلهم .. هل هما مبيفكروش مثلا إن هما نفسهم يتحطوا في نفس الموقف ده إن حد يغلط في أمهم أبوهم أختهم مراته بنته .. هيعمل إيه وقتها .. هل ده تفكير البشر السليم دلوقتي إنك تكتب كومنت سافل ” .

وأكدت الفنانة منة فضالي في ختام حديثها على أنها لن تتجاهل بعد ذلك أي شخص يسئ إليها في تعليق أو رسالة وستقوم بإبلاغ مباحث الإنترنت عنه وتحصل على حقها بالقانون سواء كان من تعرض لها رجل أو امرأة .