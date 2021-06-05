عمرو أديب يفتح النار على محمد رمضان: "فلوسك دي بتاعة الراجل اللي مات"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هاجم الإعلامي المصري عمرو أديب، مساء الجمعة، الفنان محمد رمضان بعد نشره مقطعا مصورا يعلن حجز أحد البنوك على نحو 6 ملايين من أمواله.

وقال أديب، في برنامج "الحكاية" الذي يذاع على قناة "إم بي سي مصر": "من يومين الفنان محمد رمضان طلع علينا بفيديو غريب تحس كده إنه هو فكرنا هبل، فكرنا ما بنفهمش، فكرنا في عصر مفيهوش راديو، مفيهوش تلفزيون، مفيهوش حد يطلع بيان".



وأضاف: "هو فاكر إن الجمهور اللي بيتفرج عليه ما بيعرفش الحقيقة. للأسف محمد رمضان بقالو مدة ماحدش بيصدقه".

وعرض أديب مقطعا مصورا نشره رمضان عبر حسابه على "أنستقرام"، أفاد فيه الفنان بأن الحكومة المصرية تحفظت على أمواله داخل بنك شهير بالقاهرة، ورافقه بتعليق: "أنا ومالي مِلك بلدي وأهل بلدي، اللهم لا اعتراض".

وعقب الإعلامي المصري: "السيد رمضان حب يعطينا انطباع إن مابيعزش حاجة على بلده وبيقول إن مصر حطت إيدها على فلوسه، إن البلد قامت الصبح كانت مزنوقة في قرشين، مانتوا عارفين مصارفينا كتير عندنا مشاكل، فناخد من مين؟ ناخد من محمد رمضان".

وأكمل: "محمد رمضان بيضحك علينا كلنا ويقلك البلد حطت إيدها على فلوسي، البلد مالهاش دعوة بفلوسك، والبلد في غنى عن فلوسك، والبلد عايشة من غير فلوسك، الفلوس دي يا محمد فلوس الراجل اللي مات، الفلوس هي التعويض بتاع الطيار الراحل، أشرف أبواليسر".

وأكمل: "يا راجل يا مفتري، الراجل مات مش كنت تروح تدي فلوسه لأهله، يعني لازم تستنى يحجزوا على الفلوس ويدوها لأهله".

والطيار الراحل أشرف أبو اليسر كان قد فصل من عمله بسبب نشر محمد رمضان مقطعا مصورا من داخل مقصورة قيادة الطائرة، وتوفي من فترة وجيزة قبل أن يحسم القضاء في دعوى رفعها لصالحه بتعويض 6 ملايين جنبه مصري.