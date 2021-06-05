أول تعليق من شركات الاتصالات في نيجيريا بعد حجب تويتر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف اتحاد مشغلي الاتصالات المرخصين في نيجيريا عن تفاصيل حجب الوصول إلى تويتر بالبلاد.

وفي أول تعليق على القرار، قال اتحاد مشغلي الاتصالات المرخصين في نيجيريا اليوم السبت إن شركات الاتصالات النيجيرية حجبت الوصول إلى موقع تويتر بعد توجيه تنظيمي، وذلك بعد يوم من إعلان الحكومة أنها ستعلق أنشطة شركة التواصل الاجتماعي الأمريكية العملاقة في نيجيريا إلى أجل غير مسمى.

وقالت نيجيريا أمس الجمعة إنها علقت إلى أجل غير مسمى أنشطة شركة تويتر الأمريكية بعد يومين من قيام الشركة بحذف منشور للرئيس محمد بخاري هدد فيه بمعاقبة الانفصاليين في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

وقال الاتحاد "نود التأكيد على أن أعضاءنا تلقوا تعليمات رسمية من مفوضية الاتصالات النيجيرية لتعليق الوصول إلى تويتر".

وأضاف أن شركات الاتصالات امتثلت لتوجيهات المفوضية استنادا إلى المصلحة الوطنية، مشيرا إلى أنه سيتواصل مع السلطات والمعنيين ويتصرف وفقا للتوجيهات.

تغريدة الرئيس النيجيري

يشار إلى أن موقع "تويتر" قد حذف تغريدة للرئيس النيجيري محمد بخاري قبل أيام قلائل، لكن الوزارة لم تذكر تلك الواقعة في بيانها.

وقالت "تويتر" إنها حذفت تغريدة بخاري لأنها انتهكت قواعد الموقع ضد السلوك العدائي.

كما أوقفت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة حسابه لمدة 12 ساعة، جراء التغريدة التي هدد فيها رئيس البلاد محمد بخاري بـ"قمع الانفصاليين".

وذكر وزير الإعلام أن تويتر لم يحذف "التغريدات العنيفة" لزعيم الحركة الانفصالية.

وسعى الزعيم الانفصالي النيجيري نامدي كانو إلى إحياء محاولة ترجع إلى ستينيات القرن الماضي لإنشاء دولة بيافرا المستقلة، وهي انتفاضة أشعلت فتيل حرب أهلية لقي خلالها أكثر من مليون شخص حتفهم.