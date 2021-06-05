شكرا لقرائتكم خبر عن إدراج مسابقة الصوت الذهبي ضمن برنامج الأكاديمية المصرية للفنون بروما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد الدورة السادسة من مسابقة الصوت الذهبي والتي تسعى لاكتشاف الموهوبين والنابغين من الأطفال والشباب في مجال الغناء بجميع أنحاء الجمهورية، إدراجها ضمن برنامج الأكاديمية المصرية للفنون بروما لإتاحة فرصة المشاركة لأبناء الجالية المصرية في أوروبا إلكترونيًا مع زيادة قيمة الجوائز المالية للمسابقة وتحويلها لمشروع قومي لاكتشاف وصقل المواهب الغنائية في كافة ربوع الوطن.

وتكونت لجنة تحكيم آخر مسابقة لـ "الصوت الذهبى" من مجموعة من كبار الفنانين والأكاديميين برئاسة الدكتور مصطفى محمد، وعضوية: الموسيقار الكبير هانى شنودة، الدكتور إيمان مصطفى، المايسترو الدكتور مدحت عبد السميع والفنان الكبير الدكتور أحمد إبراهيم‪.

مسابقة "الصوت الذهبي" أسسها الفنان الراحل القدير محسن فاروق، وأطلقتها وزارة الثقافة، ممثلة فى قطاع صندوق التنمية، وتهدف إلى اكتشاف ورعاية شباب الموهوبين فى مجال الغناء حتى سن 30 سنة.