شكرا لقرائتكم خبر عن بدء إنتاج فيلم 3 A Quiet Place وعرضه مارس 2023 بعد طرح الجزء الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد افتتاح قوي في عطلة نهاية الأسبوع لـ "A Quiet Place 2" ، أعلنت الشركة المنتجة عن الجزء الثالث من الفيلم وحددت موعد طرحه في 31 مارس 2023، حسبما ذكر موقع variety.

وسيتولى جيف نيكولز، مخرج فيلم " Mud"، إخراج الجزء الثالث للفيلم بدلًا من جون كراسينسكي مخرج الجزء الثانى من الفيلم، ونيكولز فاز بجائزة أسبوع النقاد في مهرجان "كان" عن فيلم الخيال العلمي لعام 2011 "Take Shelter" ، والذي عُرض لأول مرة في Sundance.

وفيلم الرعب A Quiet Place حقق في جزئه الثاني، إيرادات وصلت إلى 58 مليون دولار في شباك التذاكر، وهو الفيلم الذي شهد عرضه الخاص في فلوريدا الممثل والمخرج جون كراسينسكى، حيث ظهر جون كراسينسكى مرتديا الكمامة والتقط عددًا من الصور مع الجمهور، فيما حضر مناقشة الفيلم بعد العرض.

صدر الجزء الثاني من فيلم الرعب في السينمات بجميع أنحاء أمريكا يوم الجمعة 28 مايو الجاري، بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع في يوم الذكرى، فيلم "A Quiet Place Part II" تمت إعادة جدولته عدة مرات حيث تأثرت السينمات في جميع أنحاء البلاد بشدة بالوباء، وهذه المرة التاريخ الجديد يتحرك لأعلى من التوقيت الذي كان مقرر له.

وكان من المقرر عرض الفيلم في مارس الماضى، وسرعان ما انتشرت الجائحة في جميع انحاء العالم، لتعلن غلق السينمات ودور العرض، ليتم نقله إلى يوم 23 إبريل، وسرعان ما ظهر أنه سيكون في ذروة الموجة الثانية من الفيروس ليتم نقله إلى سبتمبر المقبل، والعودة اخيرا الي مايو المقبل

A Quiet Place هو فيلم الرعب الذي يعتبر استكمالاً لنجاح جزأه الأول الذي دارت أحداثه فى مزرعة هادئة تسكنها أسرة صغيرة، لكنها تتعرض إلى رعب كبير بعد هجوم الأشباح والكائنات المخيفة عليهم، وتجسد إيملى بلانت دور الأم بينما جسد مخرج العمل جون كراسينسكى والمشارك فى الفيلم يقوم بدور زوجها.

الجزء الثاني تقوم ببطولته إيميلى بلانت ونوح جيب وميليسنت سيموندز وكايد وودوارد ودوريس مكارثى واين دوفال بليك ديلونج وإخراج جون كراسينسكى.