أحمد حلمي يتصدر تريند جوجل بسبب ابنته لى لى



احمد حلمي احمد حلمي

وحرص الثنائى أحمد حلمي ومنى زكى فترات طويلة على عدم إظهار أبناءهم في وسائل الإعلام، ولكن مؤخرًا، بعد أن أصبحت إبنتهم الكبرى لى لى شابة، بدأت في الظهور معهم عدة مرات، سواء كان ذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال حضورها لبعض الحفلات والمهرجانات معهم.

ويحضرالنجم أحمد حلمى لفيلم جديد يكتبه المؤلف هيثم دبور، ويتولى إخراج العمل محمد شاكر، ويتكتم صناعه تفاصيله، ويقوم حلمى بجلسات عمل مع صناع الفيلم استعدادًا لانطلاق التصوير خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ومن المقررأن يطرح الفيلم فى موسم عيد الأضحى المقبل، حسبما أكد احمد حلمي عبر صفحته على تويتر، والعمل من إنتاج سينرجى حيث تم التعاقد بينهما الفترة الماضية.

احمد حلمي يحضر لفيلمه الجديد