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شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمي يتصدر تريند جوجل بسبب ابنته لى لى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تصدر النجم أحمد حلمي تريند جوجل بسبب مساندته لأبنته ودعمه لها ونشر صور عبر قصص موقع انستجرام، ليشارك جمهوره ومحبيه على المنتجات التى تصنعها ابنته لى لى، وعلق قائلًا: إنه لن يحصل على تخفيض من ابنته بل سيحصل على التيشيرت، وقام احمد حلمي بالتعليق على صورة لي لي، قائلًا: إنه سوف يظل فخور بها.احمد حلمي
منى زكى وأحمد حلمى وابنتهما لى لى
لى لى ابنة أحمد حلمي
احمد حلمي
وحرص الثنائى أحمد حلمي ومنى زكى فترات طويلة على عدم إظهار أبناءهم في وسائل الإعلام، ولكن مؤخرًا، بعد أن أصبحت إبنتهم الكبرى لى لى شابة، بدأت في الظهور معهم عدة مرات، سواء كان ذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال حضورها لبعض الحفلات والمهرجانات معهم.احمد حلمي يحضر لفيلمه الجديدويحضرالنجم أحمد حلمى لفيلم جديد يكتبه المؤلف هيثم دبور، ويتولى إخراج العمل محمد شاكر، ويتكتم صناعه تفاصيله، ويقوم حلمى بجلسات عمل مع صناع الفيلم استعدادًا لانطلاق التصوير خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ومن المقررأن يطرح الفيلم فى موسم عيد الأضحى المقبل، حسبما أكد احمد حلمي عبر صفحته على تويتر، والعمل من إنتاج سينرجى حيث تم التعاقد بينهما الفترة الماضية.